Nar üreticisinin yüzünü güldürecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde yaklaşık 24 bin dekarda üretimi yapılan hicaz narında hasat başladı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde yaklaşık 24 bin dekarda üretimi yapılan hicaz narında hasat başladı. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 2.20 ile 2.80 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 3,5 ile 4 TL arasında satılıyor. Bölgede bu yıl 40-50 bin tona yakın hicaz narı hasadı yapılması bekleniyor.

Denizli'de ürettiği hicaz narı ile ünlü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde nar hasadı başladı. Mikroklima özelliğine sahip ovada yaklaşık 24 bin dekar alanda üretimi yapılan hicaz narında bu yıl 45-50 bin tona yakın hasat bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 2.20 ile 2.80 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 3,5 ile 4 TL arasında satılıyor. Tat, renk, aroma, kalite ve yüksek kalibresiyle ihracatçı firmaların tercih ettiği hicaz narının yüzde 90-95'lik bölümünün ihracata gittiğini anlatan nar üreticisi Mehmet Alı Yılmaz, bölgeden iç piyasaya meyve suyu fabrikalarına da ürün gönderildiğine, nar suyu ve nar ekşisi de yapılarak hicaz narının değerlendirildiğine dikkat çekti.

Bölgede kışın yaşanan soğuk nedeniyle hicaz narı üretiminde rekolte kaybı yaşansa da nar üretiminde profesyonelleşen çiftçilerin ihracatçının istediği kaliteli narı yetiştirdiğini belirten Yılmaz, "Pamukkale ovasında yoğunlukla üretimi sağlanan nar, standartların üzerinde Türkiye'deki en kaliteli nar olma özelliğini taşıyor. Burada kalitesi, kalibresi, tat ve aromasıyla bölgedeki mikroklima etkilerinin lehimize olmasıyla 1990'lı yıllardan günümüze kadar üretimi devam ediyor. Her geçen gün biz burada kalitenin ve kalibrenin arttığını görüyoruz. Her ne kadar bu yıl kış aylarında, çiçeklenme dönemi ve öncesindeki soğuk zararı nedeniyle büyük ölçekte rekolte kaybı yaşamış olsak dahi ürünün azlığına ve beraberinde kalibresinin büyük olmasını sağladı. Pamukkale ovasında üretilen narın yaklaşık yüzde 90-95'i ihracat olarak, katma değer olarak ülkemize girdi sağlıyor. Ben üreticilerimizin her geçen gün profesyonelleştiğini, tecrübe ve bilgi oranının artışıyla birlikte markalaşmayı sağlayabileceğimi inanıyorum. Ben önümüzdeki yıllardan çok daha umutluyum. Herkese bolluk ve bereket içerisinde hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Yaklaşık 20 bin dönümlük alanda nar üretimi yapılıyor. Yıllara göre farklılık gösteren ancak 40 ile 50 bin ton arasında bir ihracatın söz konusu olduğunu biliyorum" dedi.

Bölgede üretilen hicaz narı yapılan boylama işleminin ardından özel ambalajlara koyularak başta Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor. - DENİZLİ

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Nar üreticisinin yüzünü güldürecek
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda

Tarlada 2.5, markette 8 lira! Elma üreticisi isyanda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Kerem Kamışlı Özge Özpirinçci
Spor Mehmet Topal Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nar üreticisinin yüzünü güldürecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:53:48. #1.17#