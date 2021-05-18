Nar Beach Manavgat'ta hizmete açılacak

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni hayata geçirdiği Kızılot, Boğaz, Sorgun Çamiçi Halk Plajlarından sonra şimdi de Antik Side içerisinde Jandarma yanında yer alan sahili, modern bir projeyle yenileyip halkın hizmetine açacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yeni hayata geçirdiği Kızılot, Boğaz, Sorgun Çamiçi Halk Plajlarından sonra şimdi de Antik Side içerisinde Jandarma yanında yer alan sahili, modern bir projeyle yenileyip halkın hizmetine açacak. Sahile, Side'nin tarihteki adı olan "nar" ismi verilecek.

Manavgat Belediyesi Nar Beach adı altında yenilenip faaliyet gösterecek olan halk plajında bay, bayan WC ve soyuma kabinleri, duşlar, 150 adet şezlong yer alırken, mevcut iskele de projeye göre yenilenecek. Ayrıca plajda belediye tarafından işletilecek ve tüm vatandaşların ekonomik, bir şekilde yararlanabileceği kafeterya da yer alacak.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ta halk plajlarımızın sayısını artırmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Side içindeki küçük sahilimizi düzenlemeye karar verdik. Halkın çok bildiği bir yer olmasına rağmen, bakımsız kalmış. Hemen güzel, kullanışlı bir proje hazırladık. Hızlı bir şekilde yenileme çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sezon hızlanmadan, pandemi kurallarına göre plajımızı açacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı