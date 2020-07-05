Napolyon kirazı lezzetini 'trans iklim'den alıyor
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Napolyon kirazı lezzetini 'trans iklim'den alıyor

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Sultandağı ilçesinin trans iklim (iklim geçişi) özelliğinin, 'Napolyon' olarak da bilinen kirazın büyüklük, lezzet ve kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

Napolyon kirazı lezzetini 'trans iklim'den alıyor
05.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:58

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Sultandağı ilçesinin trans iklim (iklim geçişi) özelliğinin, 'Napolyon' olarak da bilinen kirazın büyüklük, lezzet ve kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

Sultandağı ilçesinde yoğun üretim alanına sahip olan ve şehrin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan Napolyon kirazı, büyüklüğü, lezzeti ve dayanıklı ömrüyle Almanya ve İngiltere başta olmak üzere ABD, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Napolyon kirazı, aromatik özelliğiyle de kozmetik sektöründe ham madde olarak kendisine yer buluyor. AKÜ DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Erişmiş, kalitesi, lezzeti ve dayanıklılığı ile birçok Avrupa ülkesinin tercih ettiği Sultandağı bölgesinde yetişen Napolyon kirazını diğer bölgelerdeki kirazlardan ayıran özelliğin, iki iklimi birlikte gören bölgede yetişmesi olduğunu söyledi. Erişmiş, "Afyon kirazı dünyada öyle bir yer edinmiş ki artık 'Türk kirazı' olarak ifade ediliyor. Genellikle yurt dışına ihraç edilen Afyon kirazı, Z900 çeşidi olarak ifade ediliyor. Kirazın, Afyon ve Sultandağı'nda neden bu kadar değerli olduğuna ve özelliklerine bakmak lazım. Afyonkarahisar ve Sultandağı, iklim bakımından bir geçiş noktası olarak ifade ettiğimiz, trans iklim dediğimiz bir yapıya sahip" dedi.

Doç. Dr. Erişmiş, "Trans iklim olarak ifade ettiğimiz iklim çeşidini şöyle anlatmak lazım. Bu bölgeye gittiğiniz zaman 2300- 2400 rakım vardır. Oradan sonra hemen aşağıya iner bir ova, düzlük bir alan ve o alan içerisinde de kiraz bahçelerini görürsünüz. Kiraz soğuğu seven bir ağaç türüdür. Çiçeklenmenin haricinde 90 günlük soğuğu yemesi lazım. Çiçeklenmeden önce soğuğu ne kadar yerse verimliliği de o kadar artmış oluyor" diye konuştu.'SULTANDAĞI KİRAZINI BÜYÜKLÜĞÜ VE SERTLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR'Sultandağı bölgesinde yetişen kirazın don nedeniyle hasar gördüğü durumlar dışında 90 günlük soğuğu gördüğünde verimliliğinin arttığını dile getiren Doç. Dr. Erişmiş, "Sultandağı'ndaki bu özellik çok soğuk değil fakat soğuk geçmesi gereken bir bitki türü olmasından dolayı Afyonkarahisar'ı kiraz konusunda diğer illerden seçkin kılıyor. Napolyon kirazı, büyüklüğü ve sertliği bakımından da Türkiye ve dünyada öne çıkıyor" dedi. Doç. Dr. Erişmiş, bölgedeki iklimin yanı sıra toprak yapısının da verimlilikte etkili olduğunu söyledi.DÜNYANIN EN İYİ AROMALI NAPOLYON KİRAZINapolyon kirazının üretildiği diğer bölge olan Çay ilçesinde ise üreticiler, fiyatın düşüklüğünden yakındı. Özel şirkete ait meyve, sebze alım ve soğuk hava deposu işletme müdürü ve gıda mühendisi Hatice Muzaç Ceyhan (38), "Bölgemizin kirazının aroması dünyada tek. Kuzey doğusu Eber Gölü, güney batısı Sultan Dağları'yla çevrili. Coğrafi etkisi nedeniyle aroması çok farklı. Avrupa'nın tüm ülkelerine, ABD'ye gönderiyoruz. Çin geçen yıl bizim kirazımızı aldı. 5 bin ton gönderdik. Daha fazla istediler. Fakat bu yıl pandemiden dolayı tereddüt içindeler. Bu tutum bizi etkiliyor. Tabi ki fiyatları da. Kemalpaşa kirazı 35 lira olurken bizimki neden 15 lira olmasın. Şu an talep iç piyasa olduğu için 8 liradan alım yapıyoruz. Umutluyum sorun çözülecek ve açıklığa kavuşacak" diye konuştu.

Çay ve Sultandağı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız ise "Şu an fiyatlar beklenenin altında. Üretici zarar eder. İhraç yapan firmalar beklemede. Fiyatın en az 15 lira olması lazım. Kemalpaşa'da kiraz 35-40 liradan alındı. Isparta'da 15-20 liradan açıldı. Bize geldi, 7-8 liraya düştü. Halbuki bizim bölgenin kirazının aroması daha iyi. Daha kaliteli. Hastalıktan dolayı dış ülkeler çekiniyor. Güvence verilecek. Bakanlığımız devreye girmeli. Bölgemizde en az 25-28 bin ton kiraz var. Toplanmayı bekliyor" dedi.


Kaynak: DHA

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