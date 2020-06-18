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Napoliler kupa sevincinden sosyal mesafeyi unuttu

Futbolda, İtalya Kupası'nı kazanan Napoli'de taraftarların coşkulu ve sosyal mesafeye uygun olmayan kutlamaları ülkede tartışmalara yol açtı.

Napoliler kupa sevincinden sosyal mesafeyi unuttu
18.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:19

Futbolda, İtalya Kupası'nı kazanan Napoli'de taraftarların coşkulu ve sosyal mesafeye uygun olmayan kutlamaları ülkede tartışmalara yol açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir ay kadar gecikmeli oynanan İtalya Kupası finalinde, Juventus'u normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Napoli'de, 6 yıl sonra gelen kupa zaferi coşkuyla kutlandı.

Kovid-19 salgınına ilişkin önlemleri yeni yeni gevşeten ve halen sosyal mesafe kurallarının zorunlu olduğu ülkede, dün Napolillerin toplu kupa sevinci eleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı İtalyan doktor Ranieri Guerra, RAI 3 kanalında katıldığı programda Napoli'de dün gece çıkan görüntüleri ciddiyetten uzak olarak yorumlarken, "Bu dönemde bunların oluşmasına izin veremeyiz. Neyse ki, bu durum belediye başkanı ve valinin sıkı önlemleri uyguladığı, virüsün yayılmasının diğer yerlere göre daha az olduğu Napoli'de vuku buldu." ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı dönemdeki Milano'da oynanan Atalanta ile Valencia arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını anımsatan Guerra, bu tür toplu sevinç görüntüleri görmenin acı verdiğini, bunun için Atalanta-Valencia maçının virüsün yayılmasına nasıl yol açtığını düşünmenin yeterli olacağını söyledi.

Sosyal medyada da Napoli taraftarlarının toplu halde sevinç görüntüleri, sosyal mesafe şartlarına uyulmaması açısından yoğun şekilde eleştirildi.

Kaynak: AA

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