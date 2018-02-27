Napoli, Cagliari Deplasmanında Zirveyi Bırakmadı: 5-0

İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Cagliari ile Napoli karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Jose Callejon ile öne geçen Napoli, 42. dakikada Mertens ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin 61. dakikasında Napoli, Hamsik ile skoru 3-0'a getirdi. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise sahneye Insigne çıktı.

Son sözü 90. dakikada Napoli'den Mario Rui söyledi ve skor 5-0'a geldi.

NAPOLİ 69 PUANLA LİDER

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli deplasmanda Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 69 puanla liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 25 puanda kaldı.