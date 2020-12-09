Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan, Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili açıklama Açıklaması
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Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan, Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili açıklama Açıklaması

09.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:36
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan, Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili açıklama Açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünkü Paris-Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında Türk takımının yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemin futbol tarihi için kötü bir an...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünkü Paris-Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında Türk takımının yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemin futbol tarihi için kötü bir an olduğunu söyledi.

Gattuso, Napoli'nin yarın UEFA Avrupa Ligi F Grubu İspanya'nın Real Sociedad takımıyla yapacağı maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Teknik Direktör Gattuso, dün akşam ırkçı söylem nedeniyle iki takım oyuncularının tepki göstermesiyle oynanamayan PSG-Başakşehir maçındaki olayın sorulması üzerine, "Bunu yanıtlamak zor. Kesinlikle ırkçılıkla mücadele etmek için güçlü sinyaller vermek gerekiyor. Dün akşam gördüğümüz futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa değil." değerlendirmesini yaptı.

Gennaro Gattuso, Real Sociedad karşısında oyuncularından iyi bir maç çıkarmalarını beklediğini de belirtti.

Gattuso ayrıca, stadın ismi "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildikten sonra buraya çıkan ilk teknik adam olmaktan büyük onur olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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