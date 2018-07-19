Napoli Taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun Fotoğrafını Tuvalet Kağıdına Bastırdı

Napoli, Serie A'da geçtiğimiz sezonu Juventus'un ardından ikinci bitirerek 28 yıldır süregelen şampiyonluk hasretini sonlandıramamıştı.

İki kulüp arasında futbol sahalarında yaşanan rekabet, aynı zamanda transferlere de sirayet etmiş ve Napolililer, 2016 yazında 90 milyon euro'ya Juve'ye sattıkları Gonzalo Higuain için de çeşitli protestolar düzenlemişti.

RONALDOLU TUVALET KAĞITLARI!

Benzer bir eylem, Torino devinin Real Madrid'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için de gerçekleştirildi.

Napoli taraftarları, Portekizli süperstarın Juve formalı fotoğraflarını tuvalet kağıtlarına basarak şehrin dükkanlarında satmaya başladı.

Taraftarların bu hareketi, İtalya'da büyük tartışma konusu oldu.