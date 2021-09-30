Napoli - Spartak Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda? Napoli - Spartak Moskova maçı şifresiz mi? CANLI izle!
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Napoli - Spartak Moskova bugün karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından biri olan Napoli - Spartak Moskova maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Napoli - Spartak Moskova karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, 30-09-2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
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