Napoli - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Napoli - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...