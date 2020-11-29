Napoli - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:01
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Napoli - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Napoli - Roma maçıdır. Peki Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
NAPOLİ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Napoli - Roma maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
NAPOLİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Napoli - Roma maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
NAPOLİ - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, San Paolo Stadyumu, Napoli'da oynanacak.