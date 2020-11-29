Napoli - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Napoli - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:01
Napoli - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Napoli - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Napoli - Roma maçıdır. Peki Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

NAPOLİ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Napoli - Roma maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

NAPOLİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Napoli - Roma maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.

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NAPOLİ - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, San Paolo Stadyumu, Napoli'da oynanacak.

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