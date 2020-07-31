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Napoli, Osimhen'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Napoli, Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Napoli, Osimhen'i kadrosuna kattı
31.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:09

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Napoli, Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin oyuncu için 60 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

Fransız ekip Lille'e geçen yıl transfer olan Osimhen, çıktığı 38 maçta 18 kez ağları sarstı. Milli formayı 8 maçta terleten forvet, 4 gol attı.

Kaynak: AA

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