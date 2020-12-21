Napoli'nin Lazio'ya Deplasmanda Attığı En İyi Goller
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Napoli'nin Lazio'ya Deplasmanda Attığı En İyi Goller

21.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:17

SSC Napoli'nin, ezeli rakiplerinden Lazio'ya deplasmanda attığı en iyi golleri derledik. Dries Mertens'in olağanüstü golü de dahil olmak üzere, Napoli'nin, Lazio ağlarına gönderdiği gollere göz atın.

SSC Napoli'nin, ezeli rakiplerinden Lazio'ya deplasmanda attığı en iyi golleri derledik. Dries Mertens'in olağanüstü golü de dahil olmak üzere, Napoli'nin, Lazio ağlarına gönderdiği gollere göz atın.

Napoli'nin Lazio'ya Deplasmanda Attığı En İyi Goller

Kaynak: Dugout

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