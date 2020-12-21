Napoli'nin Lazio'ya Deplasmanda Attığı En İyi Goller

SSC Napoli'nin, ezeli rakiplerinden Lazio'ya deplasmanda attığı en iyi golleri derledik. Dries Mertens'in olağanüstü golü de dahil olmak üzere, Napoli'nin, Lazio ağlarına gönderdiği gollere göz atın.

SSC Napoli'nin, ezeli rakiplerinden Lazio'ya deplasmanda attığı en iyi golleri derledik. Dries Mertens'in olağanüstü golü de dahil olmak üzere, Napoli'nin, Lazio ağlarına gönderdiği gollere göz atın.

Kaynak: Dugout