Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosu | Napoli Milan maçı canlı izle!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ı konuk edecek. Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosunda kimler var?