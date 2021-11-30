Napoli Maradona'yı Ölümünün Yıldönümünde Heykelle Andı - Haberler
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Napoli Maradona'yı Ölümünün Yıldönümünde Heykelle Andı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İtalyan futbol takımı Napoli, Pazar günü Serie A'da Lazio ile oynadıkları maçın başında Diego Maradona için anma töreni düzenledi.

İtalyan futbol takımı Napoli, Pazar günü Serie A'da Lazio ile oynadıkları maçın başında Diego Maradona için anma töreni düzenledi

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