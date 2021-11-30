Napoli Maradona'yı Ölümünün Yıldönümünde Heykelle Andı

İtalyan futbol takımı Napoli, Pazar günü Serie A'da Lazio ile oynadıkları maçın başında Diego Maradona için anma töreni düzenledi

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?