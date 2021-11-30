Napoli Maradona'yı Ölümünün Yıldönümünde Heykelle Andı
İtalyan futbol takımı Napoli, Pazar günü Serie A'da Lazio ile oynadıkları maçın başında Diego Maradona için anma töreni düzenledi.
İtalyan futbol takımı Napoli, Pazar günü Serie A'da Lazio ile oynadıkları maçın başında Diego Maradona için anma töreni düzenledi
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet