Napoli - Inter maçına korona virüs engeli
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Napoli - Inter maçına korona virüs engeli

İtalya Kupası yarı finalinde yarın oynanması planlanan Napoli - Inter maçı korona virüsü nedeniyle ertelendi.

04.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:30
Napoli - Inter maçına korona virüs engeli

Kupası yarı finalinde yarın oynanması planlanan - Inter maçı korona virüsü nedeniyle ertelendi.

İtalya'da futbolu korona virüsü vurdu. Geçtiğimiz hafta sonu birçok lig maçının maçın tatil edildiği İtalya'da kupa maçları da virüs nedeniyle erteleniyor. İtalya Kupası yarı finalinde yarın oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşması, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan bu akşam oynanması planlanan - Milan müsabakası da aynı gerekçe ile ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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