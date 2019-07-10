Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
Genç yıldız, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum.
Genç yıldız, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" dedi
Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA
İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eljif Elmas'ın gelişi
Futbolcunun kısa açıklaması
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Kaynak: DHA
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