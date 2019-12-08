Napoli - Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek

08.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:40

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında oynanacak Napoli - Genk müsabakasını yönetecek.

UEFA, Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde zorlu bir görev daha verdi. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 10 Aralık Salı günü San Polo Stadı'nda oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Napoli - Genk maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak da Ali Palabıyık görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA