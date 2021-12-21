Napoli futbolcusu Insigne koronavirüse yakalandı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı
Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri