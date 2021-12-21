Napoli futbolcusu Insigne koronavirüse yakalandı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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