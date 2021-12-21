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Napoli futbolcusu Insigne koronavirüse yakalandı

Napoli futbolcusu Insigne koronavirüse yakalandı
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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