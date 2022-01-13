Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Napoli - Fiorentina maçı şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Napoli - Fiorentina karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Napoli - Fiorentina maçı şifresiz mi? Napoli - Fiorentina maçı hakemi kim? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Fiorentina İtalya Kupası maçı, 13.01.2022 Perşembe saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Fiorentina maçı TRT Spor'dan yayınlanacak

NAPOLİ - FİORENTİNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Napoli - Fiorentina maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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