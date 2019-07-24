Napoli'den resmi Eljif Elmas paylaşımı
Napoli Kulübü, bonuslarla beraber 17,5 milyon euroya Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas için paylaşım yaptı.
İtalyan temsilcisi, yeni transferleri Eljif Elmas için paylaşım yaptı. Napoli Kulübü, resmi twitter hesabından "Hoş geldin Elmas" notuyla oyuncunun kampa katıldığı 3 fotoğrafını paylaştı.
İşte Napoli'nin yaptığı paylaşım;
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