Napoli'den İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın
İtalya'dan İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın.
03.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:01
Dünyayı saran Covid-19 salgınında yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü İtalya'da halk, karantinada bile olsa ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Tabi sosyal mesafeyi koruyarak, Peki nasıl mı? Balkon ve camlardan sepet sarkıtarak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com