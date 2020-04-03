Napoli'den İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın İtalya'dan İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın.

Dünyayı saran Covid-19 salgınında yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü İtalya'da halk, karantinada bile olsa ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tabi sosyal mesafeyi koruyarak, Peki nasıl mı? Balkon ve camlardan sepet sarkıtarak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com