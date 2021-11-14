Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi

Düzenlenen gösteri

Gösterilere katılanlar

Göstericilerin yürüyüş yapmaları

Önlem alan güvenlik güçleri NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi. Komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.