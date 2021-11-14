Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi
Düzenlenen gösteri Gösterilere katılanlar Göstericilerin yürüyüş yapmaları Önlem alan güvenlik güçleri NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.
Düzenlenen gösteri
Gösterilere katılanlar
Göstericilerin yürüyüş yapmaları
Önlem alan güvenlik güçleri NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi. Komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.