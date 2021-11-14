Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi - Haberler
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Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi

AA - Haberler | Güncel

Düzenlenen gösteri Gösterilere katılanlar Göstericilerin yürüyüş yapmaları Önlem alan güvenlik güçleri NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.

Düzenlenen gösteri

Gösterilere katılanlar

Göstericilerin yürüyüş yapmaları

Önlem alan güvenlik güçleri NAPOLİ - İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi. Komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.

Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi

Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi

Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi

AA - Son Dakika Haberleri

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