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Napoli, Belçikalı yıldızı Mertens'in sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Napoli, Belçikalı yıldızı Mertens'in sözleşmesini uzattı
17.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:04

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, "Napoli, Mertens'in sözleşmesini yenilemeyi açıklamaktan memnuniyet duyuyor. Forvet oyuncusu, üçüncü yılı opsiyonlu 2 yıl daha mavi formayı giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis de Twitter'dan Mertens ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Daha uzun yıllar birlikte olacağımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan takımına 2013 yılında transfer olan Mertens, geçirdiği 7 sezonda, 90'ı Serie A, 16'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u UEFA Avrupa Ligi, 6'sı İtalya Kupası, 1'i de Şampiyonlar Ligi önlemesi olmak üzere toplam 122 gol attı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, son olarak takımının, Inter'i İtalya Kupası yarı final rövanş maçında attığı golle finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Kaynak: AA

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