Napoli Başkanı: Stadımız Tuvalete Benziyor

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, belediyenin kendilerine yardım etmediğini ve statlarının tuvalete benzediğini belirtti.

"ARTIK SÖYLEMEKTEN BIKTIM"

Stadın yenilenmesi konusunda belediyeden bekledikleri yardımı alamadıklarını belirten De Laurentiis, "Stadımız San Paolo'nun yenilenmesi gerek demekten bıktım artık ama bu konu hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Stadımız gelişmesi yerine daha çok tuvalete benziyor." sözlerini kullandı.