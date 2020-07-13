Napoli 2-2 Milan Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Milan, 20'nci dakikada Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Milan, 20'nci dakikada Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, bu gole 34'üncü dakikada Di Lorenzo ile yanıt vererek skorda eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle tamamlandı. Maçın 60'ıncı dakikasında bu kez Napoli, Mertens ile üstünlük golünü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Milan, 73'üncü dakikada Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Milan'ın Belçikalı oyuncusu Saelemaekers, 87'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılıklı gollerle müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla, ligde son haftaların formda iki ekibi 1'er puana razı oldu. Üst sıralar için mücadele eden iki takımdan Napoli 52 puanla 6'ncı sırada, Milan ise 50 puanla 7'nci basamakta yer aldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60'ıncı dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı. Aynı şekilde maça ilk 11'de başlayan İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic de 61 dakika sahada görev yaptı.

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Kaynak: Hürriyet