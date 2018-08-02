Napoleoni ile Clichy'den Euro 2024 İçin Türkiye'ye Destek

Başakşehir'in yıldız futbolcuları Stefano Napoleoni ile Gael Clichy, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdi.

Türk futbolundaki tutku ve stadyumlardaki inanılmaz atmosfere hayranlıklarını dile getiren Başakşehir'in yıldız futbolcuları Stefano Napoleoni ile Gael Clichy, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye'nin her şeye sahip olduğunu söyledi.

"TÜRKLER, FUTBOLU ÇOK SEVİYORLAR"

Stefano Napoleoni, Türkiye'de insanların futbolu çok sevdiğini belirterek, "Tutkulu taraftarlarıyla çok etkileyici bir ligimiz var. Buradaki insanlar futbol için yaşıyor ve futbolu çok seviyorlar. Böyle bir atmosfere ve bu kadar güzel stadyumlara sahip olmak UEFA EURO 2024'ü organize etmek için gereken en önemli şey" diye konuştu.

"FUTBOL TÜRKİYE'DE HERŞEY"

Futbolun Türkiye'deki insanlar için her şey olduğunu söyleyen Gael Clichy ise, "Ne zaman deplasmana gitsek stadyumların dolu olduğunu görüyoruz. Bazen, 'Futbol, Fransızlar veya İngilizler için her şeydir' derler. Ama bu cümleyi buradaki taraftarlar için kullanmak gerçekçi olur. Çünkü insanlar futbolu ve takımlarını çok seviyorlar" şeklinde konuştu.