Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
29.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:37
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA