Nantes - Lyon ne zaman, hangi kanalda? Nantes - Lyon maçı şifresiz mi?

Lig 1'de hedefine ulaşmak isteyen Nantes - Lyon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Nantes - Lyon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.