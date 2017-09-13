Nanoölçekte İlk Optik Kuantum Bellek!

Caltech"teki araştırmacılar, kuantum bilgisini ışık formunda saklayabilen bir bilgisayar yongası geliştirdi. Bu gelişme, bilginin daha hızlı ve daha küçük cihazlarla işlenmesine ve iletilmesine olanak tanıyan kuantum bilgisayarlara ve ağlara yönelik önemli bir adım olarak gösteriliyor.



Geleneksel bilgisayar belleklerinde, bireysel bir bilgi biti 0 veya 1 olarak saklanır. Şu anda deney aşamasında olan kuantum bilgisayarlar, veriyi kuantum bitleri (kbit"ler) içinde saklayarak aynı temel ilke üzerinde çalışıyor. Aradaki fark ise kuantum mekaniği sayesinde, kbitler yalnızca 1 veya 0 olamaz. Aynı anda hem 1 hem 0 olarak veriyi verimli bir şekilde tutabilir. Yeni Caltech çipi gibi optik kuantum cihazları, bu bilgiyi hızlı ve güvenli foton ışıkları üzerinde saklar ve taşırlar.



Nanoölçekte ilk kuantum bellek



Caltech"in çipi sadece kuantum bellek aygıtlarının küçülmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bireysel fotonlar ve atomlar arasındaki etkileşimlerin daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Caltech yongası, her biri 15 mikron uzunluğunda ve 0.7 mikron genişliğinde bir dizi bellek modülünden oluşuyor ve bu sayede kırmızı kan hücreleri ile aynı büyüklüğe sahip oluyor. Bu modüller, fotonları yakalamak ve tutmak için tasarlanmış nadir toprak iyonları ile kristallerden yapılmış optik boşluklar içeriyor.



Ekip, modülleri yaklaşık 0.5 Kelvin"e kadar soğuttuktan sonra, nadir toprak iyonlarıyla absorbe edilen her bir modüle tek bir fotonu ışınlamak için yoğun filtrelenmiş bir lazer kullandı. Optik boşluklar onları tekrar serbest bırakmadan önce 75 nanosaniye boyunca foton tuttu ve daha sonra araştırmacılar fotonları hala aynı bilgileri taşıdıklarından emin olmak için kontrol etti. Kontrollere göre bilgideki hata oranı sadece yüzde 3 oranında çıktı.







Uzun mesafelerde bilgi aktarımı için tasarlanan kuantum ağlarında yongaları pratik bir seçenek haline getirmek için verileri en az bir milisaniye kadar depolayabilmek gerekiyor. Ekip bir sonraki çalışmalarında süre olarak bu hedefi ulaşmayı ve çipi diğer devrelere entegre etme yolları geliştirmeyi hedefliyor. Bu tipte bir çip, kuantum bilgisini iletmek ve kullanılabilecek optik kuantum ağlarının gelecekteki gelişimi için vazgeçilmez bir bileşen.