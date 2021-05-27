Nanede hasat zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nanede hasat zamanı

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Ekonomi

- Nanede hasat zamanı Türkiye ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı Türkiye nane ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı.

- Nanede hasat zamanı

Türkiye ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı

GAZİANTEP - Türkiye nane ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı.

Nane üretiminin son yıllarda yoğunlaştığını ve Türkiye'deki nane ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Gaziantep'in Nizip ilçesinde hasat başladı. Fıstık ile özdeşleşen Gaziantep'te nane üretimi ile de dikkat çekiliyor. Çiftçiler bu sene rekolteden memnun olduklarını ifade etti. Türkiye'nin her yerine nane gönderen çiftçiler, Avrupa ve Amerika'ya da ihracat yaptıklarının altını çizdi. Nisan ayıda ekimi yapılan ve mayıs sonunda hasadına başlanan nane yılda 4 kez ürün veriyor.

"Hasadımız başladı"

Nane üreticisi Ziya Dinler hasada başladıklarını belirterek, "Hasadımız başladı. 20 Nisan'da fide şeklinde ekim yapmıştık 2 ay doldu bugünde hasadımıza başladık. 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Nane Nizip yöresinin coğrafi işaret alan ürünüdür. Nizip'ten Türkiye geneline paketçi firmalar aracılığı ile market raflarında yerini alıyor. Nane Güneydoğu bölgesine has havasından dolayı hem aroması hem de rengi olsun daha fazla tercih ediliyor. Ben bu sene 400 dönüm alanda ekim gerçekleştirdim. Dönüme 80-100 kilo arasında bir verim bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin yüzde 80 ihtiyacını karşılıyoruz"

Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını ifade ederek, "Yılda 4 defa kırım yapıyoruz. Bu birinci kırımımız 3 kırımımız daha kaldı. Her bir hasadımız 20 gün sürüyor. Ürünümüz çok kalitelidir. Türkiye'nin yüzde 80 ihtiyacını karşılıyoruz. Hem yurt içine gönderiyoruz hem de yurt dışına ihracatımız var" diye konuştu.

Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı
Nanede hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun

Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor
Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Hülya Avşar Demet Evgar
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nanede hasat zamanı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:54:50. #1.15#

title