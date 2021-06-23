Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
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Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da

Nando de Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Nando de Colo'nun sözleşmesi 1 sezon uzatıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyun kurucu Nando de Colo'nun sözleşmesi 1 sezon uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2019-2020 sezonunda katılan ve THY Avrupa Ligi tarihinin en değerli oyun kurucularından biri olan Fransız sporcumuz Nando de Colo ile takımımız arasındaki anlaşma, 2021-2022 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır." denildi.

Açıklamada, kariyerinde birçok başarı elde eden de Colo'nun THY Avrupa Ligi'nde üçer kez en iyi 5 ve en iyi ikinci 5'e seçildiği, bu kulvarda 2 kez şampiyonluğa ulaştığı, birer kez normal sezon ile Dörtlü Final'de "En değerli oyuncu" seçildiği aktarıldı.

Nando de Colo'nun geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde 32 maçta forma giyerek 15,8 sayı, 3,9 asist, 3,2 ribaunt, 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele ettiği kaydedildi. 34 yaşındaki oyuncunun bu performansıyla THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulduğu belirtildi.

Açıklama, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nando de Colo'ya Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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