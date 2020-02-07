Namus cinayetine 4 tutuklama
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Namus cinayetine 4 tutuklama

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

07.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:31
Namus cinayetine 4 tutuklama

'nun ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.


Uzun süren ifadelerin ardından cinayet şüphelileri Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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