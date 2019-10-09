Namlular resulayn'a çevrildi

09.10.2019 15:38

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Hazır bekleyen tank ve obüsler

Genel detay görüntüler

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Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



Kaynak: DHA