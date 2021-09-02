Namiq Alasgarov, Lüksemburg'a karşı 45 dakika oynadı
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Namiq Alasgarov, Lüksemburg'a karşı 45 dakika oynadı

Namiq Alasgarov, Lüksemburg'a karşı 45 dakika oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni transferlerinden Namiq Alasgarov, dün millii takım formasıyla çıktığı maçta 45 dakika forma şansı bulabildi.

Bursaspor'un yeni transferlerinden Namiq Alasgarov, dün millii takım formasıyla çıktığı maçta 45 dakika forma şansı bulabildi. Azerbaycan ise Lüksemburg'a 2-1 mağlup oldu.

Bursaspor'un çok şey beklediği isimlerin başında gelen Namiq Alasgarov, ülkesi Azerbaycan'ın Lüksemburg'la oynadığı maçta 45 dakika forma şansı bulabildi. İlk 11'de sahaya çıkmayan Namiq Alasgarov, devre arasında İsmayil İbrahimli'nin yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcu, formayı giydikten sonra Azerbaycan bir gol bulsa da sahadan 2-1 yedik ayrılmaktan kurtulamadı. Namiq Alasgarov, 45 dakika boyunca 10 kez topla buluştu, 2 kez ofsayta düştü, 1 kez de rakibine faul yaptı. Azeri futbolcu, isabetli pasta ise yüzde 100'lük bir oran yakaladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Namiq Alasgarov, Lüksemburg'a karşı 45 dakika oynadı - Haberler Spor
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