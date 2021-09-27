Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenciler köfte ekmek ile karşılandı

TEKİRDAĞ (DHA) - KÖFTESİYLE meşhur Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğü, yüz yüze eğitime yeniden başlayan öğrencileri köfte ekmek ile karşıladı.

Namık Kemal Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime bugün başlandı. Rektörlük, yeniden kampüse dönen öğrencileri, köfte ekmek ikramı ile karşıladı. 'Köftenin Tadı Kampüs ile Güzel' sloganıyla dağıtılan 1000 köfte ekmekten almak isteyen öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler köfte ikramının ardından çeşitli etkinliklere katılıp üniversite topluluklarından bilgi aldı.

Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi Doğukan Şahin, "İki hafta önce buraya yeni geldim. İlk defa kampüsün dolu olduğunu görüyorum, güzel ortam. Köfte çok güzel, bizi düşünmeleri sevindirici" dedi. Tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berk Yaşar ise "Köfte ekmek muazzam. Tatma fırsatı buldum çok iyiydi, içi çok dolu. Her şey çok güzel, mükemmel bir etkinlik. Şarkı var, her şey çok güzel" diye konuştu.