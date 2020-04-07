Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu - Haberler
Namık Kemal Üniversitesi, Rektör, Güncel

Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.

07.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:40
Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sürecine Üniversite bünyesinde 100 dijital sınıf kurularak uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak başlandığını söyledi.'5 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK'Namık Kemal Üniversitesinde ki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu aşamada Eğitim, Öğretim faaliyetlerimizin de bir anlamda devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Sayın YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzaktan eğitime geçeceğiz derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra bizlerde arkadaşlarımızla birlikte hemen çalışmalarımıza hız verdik. 23 Mart tarihinden itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık senkron ve asenkron olarak ilk önce derslerimizi vermeye başladık. Bir geçiş aşamasıydı bu, senkron ve asenkron ne demek, canlı olarak eğer dersleri verebiliyorsanız karşılıklı anlatım şeklinde verebiliyorsunuz bu senkron oluyor. Ama asenkron da video yükleme vesaire şeklinde de vermeniz mümkün. Başlangıç sürecini bu şekilde gerçekleştirdik ama 3 Nisan Cuma gününden itibaren alt yapımızda ki eksiklikleri de giderdikten sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık şuanda Üniversite bünyemizde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut ve anlık 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor ve derslerimiz canlı olarak yapılmaktadır, uzaktan eğitimle verilmektedir" dedi.'SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ İNTERAKTİF EĞİTİM'

Kurulan bu sistemin interaktif bir ders ortamında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Bu canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve özellikle de en önemli konulardan bir tanesi anlık olarak ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girmesi, interaktif olarak soruyu sorabiliyor hocası da anlık olarak cevabını verebiliyor. Bu şekilde derslerimizin eğitimine başladık. Bu nedenle de gururluyuz üniversitemiz öncü kurumlar arasında yer aldı hızla bu uzaktan eğitim konusunu gerçekleştirdiği için ben Rektör yardımcılarıma, daire başkanlarıma Uzaktan Eğitim Merkez Müdürümüze, Bilgi işlem daire başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnada eğitim öğretimin bir kez daha altını çizerek aksamadan devam etmesi öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için öncü kurumlar arasında yer aldığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu Haberler
Virüs tedavisinde bir ilk! Koronayı yenen doktor, bağışçı oldu
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:27:12. #1.14#
title