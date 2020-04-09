Namık Kemal Üniversitesi Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışmalarına başladı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde oluşturulan laboratuvarda, üniversitenin sağlık alanındaki farklı bölümlerinden bir araya gelen uzman ekip, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına çare olabilmek için çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde oluşturulan laboratuvarda, üniversitenin sağlık alanındaki farklı bölümlerinden bir araya gelen uzman ekip, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına çare olabilmek için çalışmalarına başladı.

Üniversitenin sağlık alanındaki bölümlerinden bir araya gelen 12 kişilik uzman ekip, salgına çare olabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında üniversite bünyesinde Sağlık, Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu kurulduğunu söyledi.

Salgınla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak istediklerini belirten Şahin, "Aşı ve farklı yöntemler üzerinde çalışmalar var. Kısa sürede bu çalışmalardan sonuç almak istiyoruz. Arkadaşlarımızın hazırladığı projeler bitince TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansına sunacağız." dedi.

İmmün plazma çalışmaları

NKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut ise Kovid-19'un tedavisinde immün plazma yönteminin en çok ümit bağlanan tedavilerden biri olduğunu ifade etti.

Bu tedavide, hastalığı yenmiş kişilerin kanlarının sıvı kısmının alınıp diğer hastalara aktarıldığını dile getiren Turgut, şunları kaydetti:

"Sadece bizim ülkemizde değil ABD'de de gündem bu uygulamalar. Sağlık Bakanlığı tedavi edici bu yöntemde yetkiyi, plazma ayırma yapabilen kentlere verdi. Biz de bu merkezlerden biriyiz. Bundan sonra önemli olan iyileşmiş hasta bulmak. Tamamen iyileşmiş ve testlerden geçtikten sonra bir sorun olmayan kişilerden aldığımız örnekler çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra hastalarda kullanılacak."

Kaynak: AA