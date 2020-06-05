Namık Kemal İlkokulu yıkılıyor DÜZCE (İHA) – Hakkında yıkım kararı çıkarılan Namık Kemal İlkokulu'nda yıkım çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Hakkında yıkım kararı çıkarılan Namık Kemal İlkokulu'nda yıkım çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 21 yıldır prefabrik binada hizmet veren okul 2021 yılında yeni binasında hizmet vermeye hazırlanıyor.

1999 yılında yaşanan depremde ağır hasar alarak yıkılan ve daha sonra prefabrik binada eğitim öğretim hayatını sürdüren Namık Kemal İlkokulu'nda yıkım çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 21 yıldır prefabrik binada eğitim öğretimini sürdüren Namık Kemal İlkokulu halen inşaatı devam etmekte olan yeni binasında 2021 yılında hizmet vermeye hazırlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA