Namibya sandık başında

27.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:32

Güney Afrika ülkesi Namibya'da halk, genel seçimler için bugün sandık başına gidiyor.

4 bin sandıkta 1,3 milyon kişinin oy kullanılacağı seçimlerde, devlet başkanı ve meclis üyeleri seçilecek. 15 partinin katıldığı seçimlerde başkanlık için 11 aday yarışacak.

Başkanlığın favori adayı iktidardaki SWAPO partisinden mevcut Devlet Başkanı Hage Geingon iken, yine aynı partiden olan ancak bağımsız olarak seçimlere giren Panduleni Itula da öne çıkan isimler arasında.

Namibya'da devlet başkanlığı için yarışan ilk kadın aday olan 57 yaşındaki akademisyen Esther Muinjangue de desteğe sahip olanlardan.

Afrika'da elektronik oylamayı hayata geçiren ilk ülke olan Namibya'da, muhalefet seçimler öncesinde elektronik oylama cihazlarının kullanılmaması talebinde bulunmuştu.

Seçimlerde ekonomide yaşanan sıkıntıların yanı sıra son dönemde ortaya atılan yolsuzluk iddialarının da sandığa yansıması bekleniyor.

İzlandalı bir balıkçılık şirketinden rüşvet almakla suçlanan eski Balıkçılık ve Denizcilik İşleri Bakanı Bernhard Esau ve eski Adalet Bakanı Sacky Shanghala geçen haftalarda iddiaları reddederek istifa etmişti.

Kaynak: AA