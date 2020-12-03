Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak
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Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak

03.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:16
Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak

Güney Afrika ülkesi Namibya, ülkedeki kuraklık nedeniyle 170 fili müzayedede satışa çıkarma kararı aldı.

Güney Afrika ülkesi Namibya, ülkedeki kuraklık nedeniyle 170 fili müzayedede satışa çıkarma kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, artan fil sayısının yol açtığı hayvan-insan çatışması ve kuraklığı gerekçe göstererek 170 filin müzayedede satılacağını duyurdu.

Ülkedeki artan fil nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Bakanlık, 29 Ocak'ta yapılacak müzayedenin gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı tüm şirketlere açık olduğunu ifade etti.

En az 1000 hayvanı geçen yıl açlıktan ölme riski bulunduğu gerekçesiyle satışa çıkarma kararı alan Namibya, Botsvana, Zimbabve ve Zambiya'dan sonra dünyada en fazla fil nüfusuna sahip 4'üncü ülke.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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