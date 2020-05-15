Namibya hükümeti Kovid-19'la mücadelede 5 yıl boyunca kamu araçlarını yenilemeyecek Afrika ülkesi Namibya'da Devlet Başkanı Hage Geingob, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla üst düzey politikacı ve devlet görevlilerinin yeni araba satın almalarını yasakladı.

Afrika ülkesi Namibya'da Devlet Başkanı Hage Geingob, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla üst düzey politikacı ve devlet görevlilerinin yeni araba satın almalarını yasakladı.

Namibya Devlet Başkanı Geingob'un sözcüsü Alfredo Hengari, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Namibya devleti olarak 2020 ile 2025 yılları arasında araç filosunda bir yenilenme olmayacak." ifadesini kullandı.

Yasağa üst düzey yetkililerin ve kamu görevlilerinin dahil olduğunu kaydeden Hengari, bu karar ile 200 milyon Namibya dolarının (10,7 milyon ABD doları) korunacağının altını çizdi.

Hengari, "Elde edilen bu para Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık ve ekonomi gibi öncelikli alanlara kaydırılacak." bilgisini paylaştı.

Yapılan kısıtlamalarla politikacı ve devlet görevlileri için aylık benzin tüketimine de sınırlama getirildi.

2,5 milyonluk nüfusa sahip Namibya'da 16 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle şimdiye kadar bir ölüm kayıtlara geçmedi.

Kaynak: AA