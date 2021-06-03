Namibya hastanelerdeki oksijen ihtiyacına çare arıyor

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, devlet hastanelerindeki oksijen üretim sistemlerinin çökmesi sonucu oksijen ihtiyacı ortaya çıktı.

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, devlet hastanelerindeki oksijen üretim sistemlerinin çökmesi sonucu oksijen ihtiyacı ortaya çıktı.

The Namibian gazetesinin haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçtiği ülkede son bir haftada görülen yaklaşık 100 ölümün 24'ü salı günü kaydedildi.

Namibya Sağlık Bakanlığı İcra Direktörü Ben Nangombe, hastanelerdeki oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için yurt dışından oksijen tüplerinin satın alındığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Hastanelerdeki sağlık çalışanları ise geçen yıldan bu yana oksijen ihtiyacının azalmak yerine arttığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip ülke her gün yaklaşık 4 ton oksijen satın alıyor.

Namibya'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 264 olurken, 865 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş