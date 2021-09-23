Namibya'da muhalefet milletvekilleri, Almanya'nın "1904-1908 Namibya Soykırımı" için 1,1 milyar avroluk tazminat teklifini eleştirerek, hükümeti şartları yeniden müzakere etmeye çağırdı.

Times Live'in haberine göre, Namibya Parlamentosunda gerçekleştirilen soykırım tazminatı görüşmelerinde, muhalif milletvekilleri Almanya'nın teklif ettiği miktarı oldukça yetersiz bulduklarını söyledi.

Kendilerinin ve soykırımdan etkilenen topluluk temsilcilerinin müzakere sürecinin dışında tutulmasını eleştiren milletvekilleri, hükümete anlaşma şartlarının yeniden müzakere edilmesi çağrısında bulundu.

Hafta başında soykırım tazminatı anlaşmasına tepki gösteren siyasetçiler ve kabile liderleri protesto düzenleyerek, parlamento binasını basmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.