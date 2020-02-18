Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

18.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:58

Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa, ülkede yaklaşık 350 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Başbakan Kuugongelwa, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan kuraklığın tarım arazilerine ve otlaklara zarar verdiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle 350 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Kuugongelwa, ülkedeki açlık sorununun çözülmesi için hükümet ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) ortak çalışma başlattığını kaydetti.

Kuugongelwa, ortak çalışma kapsamında Aralık 2019'dan bu yana ülkenin Oshana bölgesinde 12 bin kişiye gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Namibya'nın birçok bölgesinde, kuraklığa bağlı gıda ve su krizi yaşanıyor.

Kaynak: AA