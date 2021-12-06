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Namibya'da 18 kişide Omicron varyantı tespit edildi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Namibya'da 18 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, 18 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı saptandı.

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, 18 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı saptandı.

Yerel basındaki habere göre, Devlet Başkanı Hage Geingob, ülkede 18 kişide Omicron varyantının belirlendiğini açıkladı.

Yeni varyanta karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Geingob, halka panik olmamaları çağrısında bulundu.

Namibya'da, şimdiye kadar 129 bin 796 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 bin 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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