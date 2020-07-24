Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii'ne alındı
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Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii'ne alındı

Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii'ne alındı Camii içerisinde bulunan freskleri kapatan örtü kameraya yansıdı İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım içeriye alınmaya başladı.

Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii'ne alındı
24.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:41

Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii'ne alındı

Camii içerisinde bulunan freskleri kapatan örtü kameraya yansıdı

İSTANBUL - İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım içeriye alınmaya başladı. Cami içerisinde bulunan freskleri kapatan perde düzeni de kameraya yansıdı.

Kılınan Cuma namazı ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kınan Cuma namazının ardından, protokol üyeleri camiden ayrıldı. Namazın bitmesiyle dışarıda bekleyen vatandaşlar kısım kısım içeriye alındı. Cami içerisine giren bazı vatandaşlar namaz kıldı. Bazı vatandaşlarda caminin içinden fotoğraf ve video çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş cami içerisinde alınan tedbirleri denetledi. Cami içerisinde bulunan freskleri kapatan perde düzeni kameraya yansıdı.

Ayasofya Camii içerisinde dolaşan bir vatandaş, "Şükürler olsun bugünleri de gördük. Emeği geçen herkesden Allah razı olsun. Bir özlemdi gerçekleşti" diye konuştu.

Bu millet yapılan iyiliği unutmaz diye başka bir vatandaş ise, " Bu millet yapılan iyiliği de unutmaz kötülüğü de unutmaz. Biz her şeyin karşılığını da vermesini iyi bilen bir milletiz. Bunu yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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