Namazdan sonra iftar etmek
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Türkiye Gazetesi, Osman Ünlü, Güncel, Haber

Namazdan sonra iftar etmek

Türkiye Gazetesi Osman Ünlü, köşe yazısında, önce akşam namazının kılınması sonra iftar edilmesinin faziletini anlattı.

24.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:12
Namazdan sonra iftar etmek

Türkiye Gazetesi Osman Ünlü, köşe yazısında, önce akşam namazının kılınması sonra iftar edilmesinin faziletini anlattı.

Ünlü, 'Orucu kurtarmak için akşam namazını önce kılıp sonra iftar edilmesinin mahzuru olur mu?' sorusuna, "İftarı akşam namazından önce yapmak müstehab ise de, bir ibadeti bozmak şüphesinden kurtarmak için müstehab terk edilmelidir. Önce akşam namazını kılmalı, sonra iftar etmelidir. Böylece iftar yine, yıldızlar görünmeden önce olur. Yani acele edilmiş olur ve oruç, bozulmak tehlikesinden kurtulur. Akşam namazını vakti çıkmadan, tekrar kılmak mümkündür. Takvim, saat, kandil, top ve ezan yanlış olunca, oruç kurtulmaz. İbni Abidin, namaz vakitlerini anlatırken buyuruyor ki:

"İftar etmek için, güneşin battığını iki adil Müslümanın haber vermesi lazımdır. Haber veren bir kişi olursa da, beis yoktur."

Görülüyor ki, takvimi hazırlayanın ve iftar topu atanın, ezan okuyanın adil olmaları lazımdır. Adil demek, büyük günah işlemeyen ve küçük günaha alışık olmayan demektir. Bunun için, ramazanın, bayramın ve hac zamanının gelmesini, iftar ve namaz vakitlerini anlamakta ve bütün din işlerinde, itikadı ve ameli bozuk olanların sözlerine uymak caiz değildir" cevabını verdi.

Ünlü, 'İmsak vaktinden önce ve imsaktan sonra oruca nasıl ve ne şekilde niyet edilir?' sorusuna, "İmsak vaktinden önce oruca niyet ederken; "Niyet ettim, yarın oruç tutmaya" denir. İmsak vaktinden sonra niyet ederken; "Niyet ettim bugün oruç tutmaya" diye niyet edilir" cevabını verdi.

'Camiye giden kimse, yatsının farzı mı yoksa teravih mi kılındığını bilemese, bunun nasıl hareket etmesi gerekir?' sorusuna Ünlü, "Camideki cemaate, namaz arasında yetişen kimse, yatsının farzı mı, teravih mi kılındığını anlayamasa, farza niyet ederek imama uyar. Eğer teravih kılınıyorsa, bunun namazı, farzdan önce olduğu için nafile olur. Çünkü farzdan önce teravih kılınmaz. Hemen farzı yalnız kılıp, teravihin bir kısmını cemaat ile kılar. Noksan kalan rekatlerini, sonra yalnız kılar. Bundan sonra da, vitir namazını kılar" cevabını verdi.

Ünlü, 'Ramazanda bir özür sebebiyle tutulamayan oruçları kaza etmek de farz mıdır ve bunların niyet zamanı da, ramazan orucundaki gibi midir?' sorusunu, "Ramazan-ı şerif orucu, her Müslümana farz olduğu gibi, bir özür sebebiyle tutamayanların kaza etmeleri de farzdır. Kaza ve keffaret orucuna, muayyen olmayan adak oruçlarına fecirden yani imsaktan sonra niyet edilemez" diye cevapladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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