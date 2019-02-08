Namazda Montumu Yanıma Koymuştum, Selam Verdiğimde Yoktu"

Eskişehir'de bir camide namaz kıldığı esnada yanına koyduğu montu, içindeki otomobil anahtarı ve telefonuyla çalınan davacı ilk duruşmada olayı anlattı.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Aydın Ataseven katıldı. Şüpheli Mehmet A. ise duruşmaya gelmedi.

Ataseven, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Ziya Paşa Camisi'ne öğle namazı kılmak için girdiğini belirterek, "Montum ayakkabılığın yanında yerde duruyordu. Hemen yanında namaza durdum. Yani namazda montumu yanıma koymuştum. Selam verdiğimde montum yoktu." dedi.

Hemen polislere haber verdiğini dile getiren Ataseven, "Gelip kamera kayıtlarını incelediler. Montumla birlikte içindeki telefonum ve araba anahtarım da gitti. Toplam zararım bin lira. Çalan sanığı da tanımıyorum, bir husumetim yok. Şikayetçiyim. Anahtarım 300 lira değerindeydi, telefonum ise 700 lira. Monttan da vazgeçtim artık." diye konuştu.

Mahkemenin hakimi, "İbadete ayrılmış yerde bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçunun işlendiğine kanaat getirerek, sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 30 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: AA