Namazda Buluşan Vatandaşlar Mehmetçik İçin Dua Etti

Mardin'in Midyat ilçesi Hacı Hasan Gündüz Camisinde sabah namazında buluşan vatandaşlar, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı düzenleyen Mehmetçik için dua etti.

Midyat ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşmasına İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve vatandaşlar katıldı. Midyat İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, "Her Cuma günü sabah namazlarında bir camide sabah namazı buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki sabah namazı buluşması dolayısıyla Hacı Hasan Gündüz Camisinde bir araya geldik. Namaz öncesi Fetih süresi okundu, akabinde Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçik için dua edildi" dedi.

Mehmetçik için ellerin semaya açıldığı sabah namazı buluşmasının ardından katılımcılara çorba ikram edildi. - MARDİN