Namaz sırasında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı Namaz sırasında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı Bursa'nın İnegöl İlçesinde Cuma Namazında ilginç bir olay yaşandı.

Namaz sırasında baygınlık geçiren genci böyle yakaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde Cuma Namazında ilginç bir olay yaşandı. Namazda bir genç Rukiye eğilip kalktığı sırada biranda baygınlık geçirmesi sonucu arkasında sırt üstü yere düşeceği sırada son anda Erdal Kaydı böyle yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı Hz. Caminde meydana geldi. Cuma namazı için camiye giden bir genç namaz sırasında biranda baygınlık geçirmesi sonucu Rukiye kaktığı anda sırt üstü geri düştü. Bunu fark eden hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı fark edince namazı bırakıp genci ani bir reflekse tutmayı başardı. O anlar ise saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan Kaydı şunları söyledi. İkinci rekata kalmıştık Rukiye eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek namazımı bırakayım yoksa çocuğumu yakalayım düşünürken çocuğu yakalamam daha mantıklı deydi. Namazı bozuk çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı olay böyle gerçekleşti diye konuştu.

Kaynak: İHA