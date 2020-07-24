Namaz kılınacak alanlar doldu çok sayıda vatandaş alana giremedi
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Namaz kılınacak alanlar doldu çok sayıda vatandaş alana giremedi

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde İlk namaza eşlik etmek için ailesiyle gelen Yusuf Yavuz isimi bir çocuk ise, " Şuna çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" dedi.

Namaz kılınacak alanlar doldu çok sayıda vatandaş alana giremedi
24.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:57

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde İlk namaza eşlik etmek için ailesiyle gelen Yusuf Yavuz isimi bir çocuk ise, " Şuna çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" dedi.

İbadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Bazı vatandaşlar, ellerinde dev Türk Bayrağı ile slogan attı.

Alanda namaz kılınacak yerlerin dolması üzerine çok sayıda vatandaş alan giremedi. İsmail Hakkı Dilmen, "Dünya tarihine yazılmış bir abidedir burası. İslam alemi içinde çok önemli ondan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Orayı gönlümüze alıp namazımızı eda edeceğiz"

Durdu Çiçek Kahramanmaraş'tan geliyor, " Biz Kahramanmaraş'dan geldik. Bu Müslümanların uyanışı olacak. Gidemiyoruz ama gönlümüz Ayasofya'da. Orayı gönlümüze alıp namazımızı eda edeceğiz" dedi.

"Bizde bugüne 3 bin kilometreden yani Fransa Paris'ten geldik"

Ayasofya'da namaz kılmak için 3 bin kilometre uzaktan geldiğini söyleyen Halil Bulut," 86 yıl sonra yeniden Ayasofya'nın ibadete açılmasının dünyanın ve Türkiye'ninde değiştiğini ispatıdır. Bütün Müslümanların buluşma günüdür. Bizde bugüne 3 bin kilometreden yani Fransa Paris'ten geldik. Bütün Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Yusuf yavuz isimi çocuk ise, "Şuna çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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